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Almanya’dan Rusya’ya çağrı

Almanya, Rusya'ya Ukrayna topraklarına mayın yerleştirmeyi bırakması için çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:42
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Almanya'dan Rusya'ya mayın çağrısı

Almanya’dan Rusya’ya çağrı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "4 Nisan Uluslararası Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, anti personel mayınların korkunç silahlar olduğunu belirterek, "Rusya'yı da Ukrayna'daki tarım arazilerinde pervasızca gerçekleştirdiği büyük ölçekli mayın yerleştirme faaliyetlerini durdurmaya çağırıyorum. Bu, sadece çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olmakla kalmıyor, çok sayıda çiftçinin tarlalarını ekip biçmesini ve ürünlerini hasat etmesini de engelliyor." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bu şekilde dünya pazarındaki gıda arzını azalttığını ve bu nedenle dünyadaki açlığı daha da artırdığını savundu.

Bosna Hersek, Kamboçya ve Irak gibi ülkelerdeki ebeveynlerin, çatışmalardan onlarca yıl sonra bile çocukları oyun oynamak için dışarıya her çıktığında onlar için endişe etmelerinin nedeninin söz konusu mayınlar olduğunu vurgulayan Baerbock, şunları kaydetti:

Anti personel mayınlar, özellikle sivilleri vurmakta, aileleri ve toplumları kelimenin tam anlamıyla parçalamaktadır. Ottawa Sözleşmesi dönem başkanlığımız çerçevesinde anti personel mayınların olmadığı bir dünya için çalışmamızın ve Almanya'nın insani amaçlı mayın temizliği için dünya çapında en büyük ikinci bağışçı olmasının nedeni budur.

"Ottawa Sözleşmesi" olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Anlaşma", 1 Mart 1999'da yürürlüğe girmiş, Almanya sözleşmeye kuruluşundan bu yana taraf olmuştu. (AA)

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