Almanya'dan Türkiye'ye çorapla para kaçırmak istediler

Editör: Osmancan Erok

Bild gazetesinde yer alan habere göre, 2 yolcu, Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye hatırı sayılır bir servet kaçırmaya çalıştı.

Ana gümrük dairesinin çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, gümrük memurları geçen hafta 40 bin 800 euroluk beyan edilmemiş nakit parayı 2 kişinin valizinde buldu.

Alman yasalarına göre seyahate çıkarken yanınızda 10 bin eurodan fazlasını bulunduracaksınız bunu gümrüğe bildirmek gerekiyor, ancak şahıslar bu bildirimi yapmadılar. Cebinde 10 bin euro bulunan şahstan şüphelenen yetkililer yaptıkları aramada valizin içerisindeki çoraplara saklanmış 40 bin 800 euro buldular.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer bunun kara para aklama çalışması olup olmadığını araştırıyorlar. Şahıslara ise para kendisine ait olsa dahi ciddi bir para cezası verilmesi bekleniyor.