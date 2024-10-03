Almanya’nın askeri ihracatında rekor artış. En fazla silah sattığı ülke açıklandı

Almanya, 2023 yılının ilk dokuz ayında silah ve askeri malzeme satışlarını 11 milyar euroya yükseltti. Bu rakam, Almanya’nın bir önceki yıl gerçekleştirdiği toplam silah ihracatına neredeyse eşdeğer. Özellikle Ukrayna’ya yapılan askeri destek, bu dönemdeki satışların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Alman Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’nın raporuna göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde en fazla askeri malzeme satışı yapılan ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev’e 7.1 milyar euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışı onayı verdi. Bu, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3.3 milyar euroya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

LİSTE BELLİ OLDU

Alman hükümeti, Ukrayna’ya gönderilen askeri malzemeler arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, PzH obüsleri, Stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve çeşitli araçlar yer alıyor. Bu durum, Almanya’nın uluslararası askeri işbirliklerine olan bağlılığını ve NATO müttefikleriyle olan ilişkilerini pekiştiriyor.

Almanya’nın toplam silah ve askeri malzeme satışlarının yüzde 87’si, yani yaklaşık 9.5 milyar euro, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine yapıldı. Bu durum, Almanya’nın güvenlik politikaları ve uluslararası savunma işbirlikleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür ihracatların Almanya’nın savunma sanayii üzerindeki etkilerini artıracağına dikkat çekiyor.

SATIŞINI ARTIRACAK İDDİASI

Gelecekte Almanya’nın silah ihracatında artışın devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, dünya genelindeki askeri gerilimlerin artmasının, ülkelerin askeri harcamalarını artıracağı ve dolayısıyla silah taleplerinin yükselmesine neden olacağı öngörüsünde bulunuyor. Almanya, bu süreçte Avrupa’nın güvenliğinde daha önemli bir rol üstlenebilir.