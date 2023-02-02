2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, geçen yıl 5,02 milyar avro ile 2007'den bu yana en yüksek net kara ulaştı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:18
Takip Et

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar
+
Aa
-

Deutsche Bank, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, banka, daha yüksek faiz oranları ve yeniden değerlendirmeden sağladığı vergi avantajının etkisiyle geçen yıl 5,02 milyar avro net kar elde etti. Söz konusu rakam, 2007'den bu yana en yüksek yıllık net kar olarak kayıtlara geçti.

Deutsche Bank grubunun net geliri de yüzde 7 artışla 27,2 milyar avroya ulaştı.

Bu arada, bankanın son 11 yılda art arda 3 yıl kar açıklaması dikkati çekti.

"Geçen 3,5 yılda Deutsche Bank'ı başarılı bir şekilde dönüştürdük"

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen 3,5 yılda Deutsche Bank'ı başarılı bir şekilde dönüştürdüklerini belirtti.

Sewing, yeniden yapılandırma planlarını disiplinli bir şekilde uyguladıklarını aktararak, "Sonuç olarak, gelecek yıllarda banka hissedarlarına sürdürülebilir büyüme ve getiri sağlamak için iyi donanımlıyız." ifadesini kullandı.

Küresel finansal sistem açısından en önemli bankalardan biri olarak gösterilen Deutsche Bank, Temmuz 2019'da 9 milyar avroluk kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Analistler, Deutsche Bank'ın büyümesinin; yavaşlayan ekonomiye, yüksek enflasyon oranlarına, Rusya-Ukrayna savaşına ve yıllardır bankayı sıkıntıya sokan düzenlemelere karşı "savunmasız" olduğunu belirtti.

Bu arada, Deutsche Bank, temettüyü, hisse başına 0,20 avrodan 0,30 avroya çıkaracağını duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
5
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
6
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
7
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.