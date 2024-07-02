Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili Karamba Diaby, yeniden aday olmayacak

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan ve 2013'ten bu yana federal milletvekili olarak görev yapan Diaby, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra ve ailemle de istişare ettikten sonra Federal Meclis için tekrar aday olmama kararı aldım." dedi.

Eylül 2025'te yapılacak seçimde aday olmama kararını siyasi nedenlerle aldığını belirten Diaby, "Üç dönem boyunca hizmet vermenin ardından artık yeni bir döneme geçiş yapma ve bir sonraki siyasi neslin önünü açma zamanının geldiğini düşünüyorum. Aynı zamanda gelecekte aileme, arkadaşlarıma ve bahçemize daha fazla zaman ayırabileceğim için sabırsızlanıyorum." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ülkenin ilk siyahi federal milletvekili olarak bilinen Karamba Diaby, Halle kentindeki milletvekili bürosunun daha önce birçok kez ırkçı saldırıların hedefi olmuştu.

Alman Bild gazetesinin haberinde, "Diaby, ölüm tehditleri ve ırkçı saldırılardan dolayı mı aday olmuyor?" sorusu sorulmuş ve Diaby'nin çekindiği için aday olmadığı ima edilmişti.

Ancak Diaby, gazeteye verdiği cevapta, adaylık kararının arkasında aldığı tehditlerin veya ırkçı saldırıların olmadığını belirtti.

Gazete ise bir Alman politikacının, "Karamba asla kendisi için değil, ailesi ve ofisindeki çalışanlar için çekiniyordu. Halle'deki çalışanlar zaten korkudan işten ayrılmışlardı." sözlerine yer vererek iddiasını sürdürdü.