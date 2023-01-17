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Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'in ardından koltuğa geçecek Boris Pistorius olacak.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:50
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Almanya'nın yeni savunma bakanı Boris Pistorius oldu

Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
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Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifası ardından yeni bakanın kim olacağı belli oldu.

AFP'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeni Savunma Bakanı sosyal demokrat Boris Pistorius olacak.

NE OLMUŞTU?

Lambrecht askeri modernizasyon, Ukrayna'ya askeri yardım gönderimi gibi konularda yapılan eleştirilerin ardından istifa etmişti.

Bakan Lambrecht, yılbaşı gecesi de havai fişekler atılırken, paylaştığı görüntülü mesajla eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Lambrecht'in geçen yıl Sylt Adası'nda 21 yaşındaki oğlu ile tatil yaptıktan sonra bir askeri birliği ziyarete giderken, orduya ait helikoptere oğlunun da binmesi ve oğlunun seyahatin fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşması tepki çekmişti.

Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşında "etkisiz kaldığı" ve "yanlış söylemlerde" bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Lambrecht, yapıtğı açıklama ile istifasını duyurmuştu.

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