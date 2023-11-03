Almanya'ya akın eden Türklere kötü haber. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular

Türkiye'deki enflasyon ve yaşam şartları nedeniyle ve sağlıkta yaşanan şiddet olayları nedeniyle özellikle sağlık çalışanları Avrupa'daki ülkeleri tercih ediyor.

Göç eden eğitimli kesimin ilk tercihi olan Almanya'da ise kira fiyatları patladı. Özellikle başkent Berlin’de kiraların yükseldiği görüldü.

Sosyal medya platformu X’te Ronald Slabke isiml kullanıcı Berlin’deki kira fiyatlarını paylaştı.

Slabke’nin paylaşımına göre, Berlin'de bin euro altında 45 metrekare üzeri sadece 3 ev ilanı kalması dikkat çekti.

Almanya'da ortalama maaşlar 3 bin 500 euro ila 4 bin euro arasında değişiyor.