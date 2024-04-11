Almanya'ya dava açan ülke büyükelçiliği de kapattı

Kaynak: AA
Almanya'ya dava açan ülke büyükelçiliği de kapattı
Nikaragua'nın Berlin Büyükelçiliğini kapattığı açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde; Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı duyuruldu.

Söz konusu haberde bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı ifade edildi.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği belirtildi.

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Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı aktarıldı.

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçladı.

Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep etti.

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