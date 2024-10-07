Almanya’ya göç eden 10 bin depremzede kayıp!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Almanya’ya göç eden 10 bin depremzede kayıp!

Almanya'da Türkler'in, depremde zarar gören yakınları "hızlı ve kolay üç aylık vize" ile getirilirken, 10 bin depremzedenin vizelerinin çoktan bittiği halde geri dönmedikleri tespit edildi.

Sözcü gazetesinden Ali Güler'in özel haberine göre, 6 Şubat depreminin ardından Almanya'da Türkler'in, depremde zarar gören yakınları için "hızlı ve kolay üç aylık vize" getirirken, 10 bin depremzedenin vizelerinin çoktan bittiği halde geri dönmedikleri tespit edildi.

Berliner Morgenpost Gazetesi’nin aktardığı bilgide iltica başvurularının yapıldığı belirtilirken, yakınlarının yanında bulunan bu kişilerin farklı farklı yöntemlerle kaldığı bilgilerine ulaştıklarını söyledi. Bazılarının ise iltica süreçleri devam ederken iş bulup çalıştığını aktardı.

Yasaya göre, Türk vatandaşlarının sadece yüzde 10'unun ilticası Almanya’da kabul ediliyor. Depremzedelerin kalmak için hem insani nedenleri hem de siyasi nedenleri öne sürdüğü belirlendi.

VİZELERİ REDEDİLDİ, MAHKEMEYE TAŞIDILAR

Üç aylık vizeleri çoktan biten şahısların iltica taleplerinin, "Türkiye, savaş bölgesi değil. NATO ortağı, AB adayı ve güvenli ülke" denilerek reddedildiği, ancak başvuru sahiplerinin mahkemeye gittiği ise ortaya çıktı. 10 bin depremzedenin Almanya'ya gelişinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti.

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