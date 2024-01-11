Almanya'ya göç rekor kırdı

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin kişi Almanya’ya göç ederken, 1 milyon 200 bin civarında kişi Almanya’yı terk etti.

Ülkeye net göç 2022 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin olarak belirlenirken bu sayı, 2021'e göre 4 kattan fazla artış anlamına geliyor.

Göç, Ukrayna'daki iki yıldır süren savaşın da etkisiyle, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya'ya göç edenlerin sıralaması ise şu şekilde:

Yüzde 41 Ukrayna

Yüzde 8 Romanya

Yüzde 4 Polonya

Yüzde 3 Türkiye

2022 yılında, 81 bin 108 Türk vatandaşının Almanya'ya geldiği, 31 bin 804 Türk vatandaşının ise ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, bunun sonucu Türkiye'den net göçün 49 bin 304 olduğu aktarıldı.