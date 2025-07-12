Almanya'ya sığınan Somali vatandaşları iç savaşa odun taşıyor

Somalili sığınmacı Ayub A., Almanya’dan yaptığı paylaşımlarla kendi halkını savaşa çağırıyor. Kontraste ve Deutsche Welle’nin araştırmasına göre, TikTok’ta yarım milyondan fazla takipçisi olan Ayub, düşman kabileleri birbirine karşı silahlandırıyor ve destek karşılığı 20 bin dolar vadediyor. Almanya’ya 2017’de iltica eden Ayub’un başvurusu reddedilmiş ancak sınır dışı edilememişti.

Ayub’un propaganda videolarında ağır silahlar kullandığı ve milislerle birlikte olduğu görülüyor. Dahası, 2010’lu yıllarda Aden Körfezi’nde gemi kaçırma olaylarında yer aldığı, MV Iceberg 1’in kaçırılmasında aktif rol oynadığı ileri sürülüyor.

Yine Almanya’da yaşayan Yacqwub Siyaad da nefret içerikli videolar yayımlıyor. Facebook'ta yarım milyondan fazla takipçisi bulunan Siyaad, bağış toplayarak savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Hakkında Düsseldorf Emniyeti tarafından soruşturma yürütülüyor. Alman güvenlik birimleri her iki isim hakkında işlem başlattı.