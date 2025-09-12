Almeida yine düş kırıklığı! Hatayspor'da hüsran

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almeida yine düş kırıklığı! Hatayspor'da hüsran

Hatayspor, yeni teknik direktörü Hugo Almeida yönetiminde çıktığı ikinci maçta Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig’de 5. haftasının açılış maçında Esenler Erokspor, Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi Esenler Erokspor 8. dakikada öne geçti. Hatayspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Alper, pasını savunma arkasına sarkan Recep Niyaz’a aktardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Recep’in bekletmeden pasında penaltı noktasından Kayode’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada sol tarafta aldığı topla çizgiye inen Hayrullah’ın kale önüne çevirdiği topta Amilton vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0

esenler-erokspor.jpg

Hatayspor, 51. dakikada farkı bire indirdi. Sağ tarafta aldığı topla ceza sahasına giren Okoronkwo, pasını penaltı noktası üzerindeki Rui Pedro’ya aktardı. Rui Pedro da topu sol çaprazdaki Bamgboye’nin önüne bıraktı. Bamgboye’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

62. dakikada sağ taraftan Recep’in ortasında Hatayspor kalecisi Bekaj topu sektirdi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının solunda topu alan Alper Karaman, kaleci Bekaj’dan sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

72. dakikada Amilton’un savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, kaleci Bekaj’dan sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu: 4-1

hugo-almeida-osman-ozkoylu.jpg

Esenler Erokspor maçı 4-1 kazandı. Hatayspor'un yeni teknik direktörü Hugo Almeida ise ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. Hatayspor, Almeida yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Almeida, Portekiz'in Academica Coimbra, İran'ın Sepahan, Bodrum FK ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Son Haberler
Akçatekir’de TIR devrildi: Otoyol karpuz tarlasına döndü!
Akçatekir’de TIR devrildi: Otoyol karpuz tarlasına döndü!
Ekrem İmamoğlu davasında karar verildi!
Ekrem İmamoğlu davasında karar verildi!
Almeida yine düş kırıklığı! Hatayspor'da hüsran
Almeida yine düş kırıklığı! Hatayspor'da hüsran
5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi
5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi
IBAN’la para transferinde büyük risk! Uzmanlar uyarıyor
IBAN’la para transferinde büyük risk! Uzmanlar uyarıyor