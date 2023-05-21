Aloe vera bitkisi son zamanların trend cilt bakım ürünlerinden oldu. Eviniz hazırlayabileceğiniz aloe vera maskesini sizler için derledik. Peki, aloe vera kremi nasıl yapılır? Evde Aloe vera kremi yapılır mı?

Aloe vera son zamanlarda cilt ve saç bakımında tren oldu. Aloe vera bitkisinin jel yapısını kullanarak cilt bakımında maske ve serumlar hazırlanmaktadır.

Ayrıca Aloe vera jeliyle saç serum ve yağları da üretilmektedir. Aloe veranın faydaları olduğu kadar da yanlış ve aşırı kullanımda zararları da mevcuttur.

Aloe veranın fazla kullanımı ishal, böbrek rahatsızlıkları ve kas zayıflığına neden olabilir.

ALOE VERA MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Aloe veranin nemlendirici özelliğinden uzun süreli fayda sağlamak için evde aloe vera kremi hazırlayabilirsiniz.

Aloe vera kremi için malzemeler:

- 2 yemek kaşığı aloe vera jeli

- Argan yağı

- Jojoba yağı

- Kokusunu sevdiğiniz aramotik bir yağ (lavanta yağı, vs.)

ALOE VERA KREMİ YAPILIŞI:

- Kullanıp bitirdiğiniz bir kremin kutusuna veya kapaklı herhangi küçük bir cam kavanozuna aloe vera jelini, argan yağı ve jojoba yağını ekleyin.

- Bu karışıma 4 damla lavanta yağı ekleyin. Tüm malzemeler karıştırın. 20 gün kuru ve serin bir yerde saklayıp kullanın.

İşte fazla kullanım doğrultusunda oluşabilecek aloe veranın olumsuz etkileri:

- İshal,

- Böbrek problemleri,

- İdrar ve dışkıda kan,

- Düşük potasyum,

- Kas güçsüzlüğü,

- Kilo kaybı,

- Kalp sorunlarına neden olabileceği söylenmektedir.