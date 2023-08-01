Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp poz verdi

Ünlü oyuncu Alp Navruz, şu sıralar tatilde olduğu sevgilisi Sıla Türkoğlu ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyaz efekt kullanan Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp poz verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu kalbinin kapılarını meslektaşı Alp Navruz'a açtı.

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Çiçeği burnunda aşıklar sezon yorgunluğunu atmak için çıktıkları tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Türkoğlu'nun ardından bir paylaşımda Navruz'dan geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi ile deniz sonrası çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fotoğrafı siyah-beyaz efekt ile paylaşmayı tercih eden Navruz, hayranlarını heyecanlandırdı.

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