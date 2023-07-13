Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu el ele tutuşup denize girdi

İlayda Alişan ve İrem Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan Alp Navruz, son dönemin popüler oyuncularından Sıla Türkoğlu'na gönlünü kaptırmıştı.

Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan ikili, iki hafta önce soluğu tatilde almıştı.

Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı. Arkadaş grubuyla tatil yapan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlenmişti.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü çift, Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam ediyor. İkili, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubu ile plaja gelen ikili, ilerleyen saatlerde denize girdi.

El ele tutuşarak denize giren Navruz ile Türkoğlu, bir süre denizde sohbet etti.

Daha sonra kendileri eşlik eden Çağla Şimşek ve Birand Tunca da denize girerek, eğlendiler.

Navruz ve Türkoğlu, daha sonra localarına geçti. Navruz’un tatilde kilo aldığı görüldü.

