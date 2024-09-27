Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı: 96 kişi hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı: 96 kişi hayatını kaybetmişti

Adana’da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı. Müteahhite 69 kez müebbet hapis cezası verildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında karar açıklandı.

Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

DEPREM GÜNÜ KKTC'YE GİTTİĞİ SÖYLEMİŞTİ

Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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