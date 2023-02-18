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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde flaş ayrılık

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:59
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde beklenmedik ayrılık

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde flaş ayrılık
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin TRT'nin gözde projeleri arasında yer alıyor.

“Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin yeni bölümünün bir hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor. Akli Film imzalı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen dizinin Grigor’u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.
 

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