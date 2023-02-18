Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde flaş ayrılık

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin TRT'nin gözde projeleri arasında yer alıyor.

“Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin yeni bölümünün bir hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor. Akli Film imzalı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen dizinin Grigor’u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.

