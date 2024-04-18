Alparslan Kuytul'un vakfında bıçaklı saldırı. Eşini bıçaklayacaktı

Alparslan Kuytul’un yönettiği Adana’nın Seyhan ilçesindeki Furkan Nesli Eğitim Vakfı’nda dün öğle saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Öğlen saatlerinde vakıfa gelen 24 yaşındaki Betül A., dernekte bulunan Sevda S. Ve Hatice K. iile önce sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma kısa süre sonra fiziksel kavgaya dönüştü.

2 KADINI BIÇAKLADI

24 yaşındaki Betül A., Sevda S.’yi kasığından, Hatice K’yı ise kalçasından bıçakladı. Vakıftan polis ekiplerine yapılan ihbar ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı Seyhan İlçe emniyet Müdürlüğüne götürdü.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ

Yaralı iki kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.

ALPARSLAN KUYTUL’UN EŞİNİ BIÇAKLAYACAKTI

Betül A.’nın asıl hedefinin Alparslan Kuytul’un eşi olduğu, bu sırada kendisini engellemeye çalışan 2 kadını bıçakladığı ileri sürüldü.

ALPARLAN KUYTUL KİMDİR?

1965 Adana doğumlu olan Alparslan Kuytul, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının lideridir. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Kuytul, Mısır’ın El Ezher Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Furkan Vakfının kurdu.

İlk olarak 8 Şubat 2018 yılında tutuklanan Kuytul 5 Aralık 2019 yılında tahliye edildi. 9 Mayıs 2022 tarihinde, “örgüt kurma, nitelikli yağma ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama” suçlarından dolayı yeniden tutuklandı. Kuytul 38 yıl hapsi istenen davadan 16 Haziran 2023 yılında tahliye edildi.

Youtube üzerinden yayınladığı videolarda siyaset hakkında da yorumlar yapan Kuytul’un tutuklanmasının, “AKP karşıtı söylemleri”nin etkili olduğunu söyleyenlerde bulunuyor.

Tutuklu bulunduğu sırada Vakıf üyeleri tarafından yapılan eylemlere polislerin sert müdahalesi gündem olmuştu.