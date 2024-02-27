Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamasında: "Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." dedi.

Diğer yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: "İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

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