Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış deneyimli bir askeri pilot olan Alper Gezeravcı uzaya çıkacak ilk Türk astronot olma hedefiyle dikkat çekmektedir. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı nereli?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Aralık 1979 tarihinde Silifke, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamış ve ardından Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak 15 yıllık bir uçuş tecrübesine sahip olan Alper Gezeravcı, çeşitli uçaklarda görev almıştır, bunlar arasında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16 bulunmaktadır. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda da yedi yıl boyunca kaptanlık yapmıştır.

Alper Gezeravcı, birçok farklı rolde görev yapmıştır, bu roller arasında uçuş lideri, uçuş emniyet görevlisi ve ticari havayollarında kaptanlık gibi önemli pozisyonlar bulunmaktadır. Son olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'nde Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak atanmıştır.

Askeri eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmaya katılan Alper Gezeravcı, bir spor tutkunu olarak da bilinmektedir. Tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık, rafting, dağ yürüyüşü ve binicilik gibi aktivitelerle ilgilenmektedir.

Alper Gezeravcı'nın hayatındaki bir diğer önemli dönem, Axiom Mission 3 (Ax-3) adlı uzay görevi için seçilmesidir. Alper Gezeravcı, bu tarihi görevde görev uzmanı olarak yer alacak ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya gitme fırsatını değerlendirecek. Bu görev, Türk havacılık ve uzay tarihinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Gezeravcı, Ax-3'teki rolüyle gurur duyduğunu ve heyecanlandığını ifade etmektedir.