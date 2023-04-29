Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST etkinliklerinde Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olacak kişiyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcıya ilişkin pek çok detay arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?

Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını şu sözlerle duyurdu;

‘’İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi.

Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.’’