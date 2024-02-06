Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi. Elon Musk'un şirketi duyurdu

Kaynak: DHA
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi. Elon Musk'un şirketi duyurdu
Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi, Alper Gezeravcı ve ekibinin uzaydan dünyaya dönüş tarihlerinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren ve ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin uzaydan dünyaya dönüşü, Florida'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Elom Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ileri bir tarihte olacağı bildirildi.

ISS tarafından yapılan açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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