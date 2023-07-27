Alper Potuk'un yeni takımı şaşkınlık yarattı

Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı sürpriz oldu.

Alper Potuk, futbolu Eskişehirspor'da başlamış, 2013-14 sezonunda 7.25 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ardından 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda da Çaykur Rizespor'da oynamıştı.

Süper Lig takımlarından teklifler alan Alper Potuk'un tercihi şaşkınlık yarattı.

Ajansspor'un haberine göre Alper Potuk, Makedonya Süper Lig kulübü Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

