Alper Potuk'un yeni takımı şaşkınlık yarattı

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

Alper Potuk'un yeni takımı şaşkınlık yarattı

Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı sürpriz oldu.

Alper Potuk, futbolu Eskişehirspor'da başlamış, 2013-14 sezonunda 7.25 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ardından 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda da Çaykur Rizespor'da oynamıştı.

Süper Lig takımlarından teklifler alan Alper Potuk'un tercihi şaşkınlık yarattı.

Ajansspor'un haberine göre Alper Potuk, Makedonya Süper Lig kulübü Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

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