Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Memphis Grizzlies'i 124-109 yendi.

Deplasmanda Grizzlies'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Alperen Şengün Memphis Grizzlies karşısında şov yaptı! - Resim : 2

Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini elde ettiği maçta, Amen Thompson 28 sayı, 10 ribaunt, Jabari Smith ve Tari Eason 16'şar sayılık performans sergiledi.

Grizzlies'ta Cam Spencer 19 sayı, Ja Morant 17 sayı, 8 asist, Santi Aldama 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

