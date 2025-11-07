NBA’de normal sezon heyecanı sürerken en değerli oyuncu (MVP) yarışında sıralama güncellendi.

Houston Rockets’ın milli yıldızı Alperen Şengün, bu sezon ilk kez listeye girerek 10. sırada kendine yer buldu.

Yeni sezona 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan Houston Rockets’ta Alperen Şengün, takımın hücumda en istikrarlı ismi konumunda. Performansıyla hem ABD basınında hem de NBA yorumcuları arasında övgü toplayan milli pivot, kariyerinde ilk kez MVP yarışına dahil oldu.

Listenin zirvesinde ise geçtiğimiz sezonun MVP’si Shai Gilgeous-Alexander yer alıyor. Kanadalı yıldızı, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic takip ediyor.

NBA’in açıkladığı MVP sıralamasının ilk 10’u şu şekilde:

1- Shai Gilgeous-Alexander

2- Giannis Antetokounmpo

3- Nikola Jokic

4- Victor Wembanyama

5- Luka Doncic

6- Josh Giddey

7- Tyrese Maxey

8- Donovan Mitchell

9- Steph Curry

10- Alperen Şengün