Alperen Şengün tarih yazıyor! All-Star kadrosuna seçildi

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rocekts'ın formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün tarih yazıyor.

NBA resmi sitesinden yaptığı açıklamada 22 yaşındaki Alperen Şengün'ün Batı Konferansı All Star kadrosunun yedekleri arasına seçildiğini duyurdu.

Milli gurur kaynağımız Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alırken 46 maça çıkan 2.11'lik pivot 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5.0 asist ortalamaları ile etkileyici bir performans ortaya koydu.

2002 doğumlu yıldız, 2021 NBA Draftı'nın 16. sırasında Oklahoma City Thunder tarafından seçilip draftın hemen ardından Houston Rockets'a takas edilmişti.

NBA kariyerinde toplamda 256 maça çıkan Şengün; 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4.0 asist ortalamasına sahip.

MEHMET OKUR'DAN SONRA ALPEREN ŞENGÜN

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

ALL-STAR KADROLARINDA KİMLER VAR?

İki konferanstan All-Star'a seçilen oyuncular şöyle:

Doğu: Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Giannis Antetokunmpo, Cade Cunningham, Damian Lillard, Tyler Herro, Darius Garland, Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Batı: Shai Gilgeouse-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Alperen Şengün, Jalen Williams, Victor Wembanyama

ALL-STAR NE ZAMAN?

16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek.

Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımalr All-Star'da karşılaşacak.