Alperen Şengün'süz Houston Rockets şaşırtıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece 12 maç oynandı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 132-126 yenerek art arda 10. galibiyetine ulaştı.

37 galibiyete ulaşan Rockets play-in iddiasını da sürdürdü. Konuk ekip Rockets'ta Jalen Green 37 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Amen Thompson 25 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

CEDİ VE ÖMER FARUK KAPIŞTI

Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği mücadelede San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 118-111 mağlup etti. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Devin Vassell 31 sayı ve 6 asist, Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 5 blokla takımının 17. galibiyetinde ön plana çıktı. Yaklaşık 20 dakika parkede kalan Cedi Osman ise 9 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Peş peşe 7 olmak üzere 44. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 26 ve Lauri Markkanen 25 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakikaya yakın süre aldığı maçı 2 sayıyla tamamladı.

Gecenin toplu sonuçları:

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 119-122 (Uzatmada)

Orlando Magic-Golden State Warriors: 93-101

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 118-111

Toronto Raptors-New York Knicks: 101-145

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 107-108

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 120-106

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 126-132 (Uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 106-91

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 124-136

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 125-99

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 111-118

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 97-104