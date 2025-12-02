Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını az farkla kaçırdı. Alperen'in bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı attı.

Geceyi galibiyetle kapatan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayı ile öne çıkan isimlerdi.