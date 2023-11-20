Alperen'in tarihi performansı LeBron'u durduramadı

NBA'de heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Houston Rockets ile Los Angeles Lakers karşılaşmasına Milli yıldız Alperen Şengün damgasını vurdu.

Alperen Şengün'ün Houston Rockets tarihine geçtiği maçta Lakers; LeBron James’in önderliğinde sahadan 104-105 galip ayrıldı.

Maçın son bölümünde Rockets‘ta Alperen Şengün, bitime dört saniye kala bulduğu kritik isabetle skoru 104-104’e getirdi. Ancak bitime iki saniye kala faul çizgisine gelen LeBron James, 2'de 1 isabet bularak takımına galibiyete taşıdı.

Los Angeles Lakers’ta ise LeBron James 38 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile galibiyetin mimarı oldu.

30 dakika süre bulduğu müsabakayı 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamlayan Alperen Şengün, bu performansının ardından Houston Rockets tarihine adını yazdırdı.

Milli yıldız, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Bu rekorun bir önceki sahibi ise Rodney McCray’di.

NBA’de bu sezon toplam 10 müsabakada süre bulan Alperen Şengün, maç başına 19.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

Karşılaşmanın ardından NBA efsanesi LeBron James, Alperen için şu açıklamaları yaptı:

"Alperen Şengün her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili. Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek."