Alphabet temettü dağıtacak

Açıklanan verilere göre, Alphabet'in 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 15 artışla 80,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 69,8 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı da ilk çeyrekte 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 23,7 milyar dolara çıktı. Alphabet, 2023’ün ilk çeyreğinde 15,1 milyar dolar net kâr sağlamıştı.

Firmanın 2023’ün ocak-mart döneminde 1,17 dolar olan hisse başına kârı da 2024’ün aynı döneminde 1,89 dolara çıktı.

Alphabet, 10 Haziran 2024 itibarıyla kayıtlı hissedarlarına hisse başına 0,20 dolar nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Şirketin, yönetim kurulunun onayına tabi olarak üç ayda bir nakit temettü ödemeyi planladığı belirtildi.