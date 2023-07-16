Altay Bayındır Ajax'a doğru

Kanarya Livakovic transferini bitirmeye çalışırken, Altay Bayındır ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Play Spor'un haberine göre Ajax, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

Haberin devamında ise Altay için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro teklif yapıldığı kaydedildi.

Altay'ın takımdan ayrılığının yakın olduğu vurgulandı.

2019 yılında Fenerbahçe'ye Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro'ya transfer olan Altay Bayındır, 141 kez sarı-lacivertli formayı terletti.

42 maçta ise kalesini gole kapattı.