Altay Bayındır başaramadı

Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır başaramadı

Altay Bayındır'ın golf oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

14 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024’ün başlamasına artık çok az bir zaman kaldı.

Dev turnuva öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden millilerimiz Polonya ile hazırlık maçına çıkacak.

Millilerimizin EURO 2024 öncesi çıkacağı son sınav 10 Haziran Pazartesi akşamı (yarın) TSİ 21.45'te Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.

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Karşılaşma nedeniyle Polonya’da kampta olan millilerimizde Altay Bayındır’ın son videosu izleyenleri güldürdü.

Kamp yaptıkları otelde bulunan sahada golf oynayan Altay Bayındır’ın topu ıskalaması olay oldu.

Altay'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar genç kalecinin bir antrenman sırasında söylediği "açı kapalı" sözlerini hatırlattı.

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