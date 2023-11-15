Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Manchester United'a imza atan milli kaleci Altay Bayındır, geride kalan dönemde henüz forma şansı bulamadı.

Andre Onana'nın sallantılı performansının olduğu dönemde bile teknik direktör ten Hag, milli kaleciye şans vermemişti.

Son yaşanan Afrika Uluslar Kupası gelişmesi ile birlikte Altay Bayındır'a forma yolu göründü.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Son olarak Afrika Uluslar Kupası'na gidip gitmemek arasında ikilem yaşayan Andre Onana, kararını gitmekten yana kullandı.

Bu gelişmenin ardından Altay Bayındır ligde oynanacak Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kaleyi devralma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Onana'nın da katılacağı Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak ve turnuva Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.