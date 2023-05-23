Altay Bayındır geri döndü

Fenerbahçe’de bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır'da sıcak gelişme yaşandı. Milli kaleci, saha çalışmalarına başladı.

Altay Bayındır geri döndü

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir yaşadığı bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve tedavi sürecine girmişti. Başarılı file bekçisi, geçirdiği ameliyat sonrası bugün tekrar saha çalışmalarına başladı.

25 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 26’sı Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3'ü Avrupa Ligi Elemeleri, 8’i Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 karşılaşmada forma giyerken, 14 maçta gole izin vermedi.

İlgili Haberler
Ali Koç ameliyat olan Altay Bayındır'ı ziyaret etti
Ali Koç ameliyat olan Altay Bayındır'ı ziyaret etti
Altay Bayındır sezonu kapattı
Altay Bayındır sezonu kapattı
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi
Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması. Ankaragücü maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku
Altay Bayındır Beşiktaş derbisi öncesi konuştu: Hiçbir maçın diğerinden farkı yok
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma Güncel
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması Spor
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi Magazin
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi
Marmaris yaza hazırlanıyor Güncel
Marmaris yaza hazırlanıyor
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı Siyaset
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu Magazin
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu