Altay Bayındır Beşiktaş derbisi öncesi konuştu: Hiçbir maçın diğerinden farkı yok

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"HİÇBİR MAÇIN DİĞERİNDEN FARKI YOK"

-Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti. Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz.

"KONSANTRE OLMALIYIZ VE ODAKLANMALIYIZ"

-Her maçın zorluğu ayrı. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz. Bu seviyede oynanan her maç iyi konsantre olunması, iyi odaklanılması gereken düzeydeler. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah Alanya’dan aldığımız gibi buradan da galibiyet sonucuyla ayrılırız.

"MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

-İyi bir şekilde gidiyoruz. Moral bir oyuncunun özgüveninin yüksek olması için çok önemli. Kazanmak çok önemli. Kazanınca özgüvenin artıyor, takımın mutluluğu, bir sonraki maça bakış açısı, hafta içi antrenmanları. Profesyonel oyuncuların kazansalar da kaybetseler de bakış açısı değişmeksizin her zaman sahada iyi konsantre olarak mücadele vermeleri, antrenmanlarını yapmaları ve bir sonraki maça odaklanmaları gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Çok iyi bir havadayız. Takım içinde herkes mutlu, neşeli, pozitif. Elimizden geleni son ana kadar yapacağız, birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah sonu güzel olur.

"HERKES POZİTİF VE NEŞELİ"

-Milli ara birbirimizi özlememize vesile oldu. Güzel bir arkadaşlığımız var. Herkes pozitif, birbiriyle konuşur. Herkes pozitif neşesini ve enerjisini takıma yansıtır. Bu her takımda oluşturulması istenen bir havadır. Çok şükür ki biz bu havayı yakaladık. En büyük başarılar zaten en güzel arkadaşlıklardan gelir, arkadaşın için mücadele verirsin. Hep pozitif düşünürsün takım için ve onun için. Ya da onun yaptığı bir hatayı telafi etmek için mücadele edersin. Bunlar çok önemli şeyler, bir takımın olmazsa olmaz parçaları. Şu anda takımımızda mevcut durumda bunu yaşayabildiğimiz için çok mutluyum. Herkes pozitif ve neşeli. Takımdaşlığımız gayet iyi. Önemli olan tabii ki bunları pozitif anamda sahaya yansıtmak.

"GÜZEL SONUÇLARI ALMASINI BİLİYORUZ"

-Herkes iyi konsantre olduğunda, herkes bakış açısını tek yöne çevirdiğinde zaten güzel sonuçlar aldık. Güzel sonuçlar nasıl alınır bunu biliyoruz. Bu yüzden bu birlikteliğimiz her zaman iyi ve daha iyi olarak devam ediyor. İnşallah pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum.



"MAÇLARI ÖNCESİNDE KAFAMDA OYNARIM VE YAZARIM"

-Gidişat neyi gösterirse göstersin rehavete kapılma yaşamadan sahada maçın son düdüğüne kadar aynı konsantrasyonda ve odak noktasında kalabilmek çok önemli profesyonel bir sporcu için. Benim her zaman bakış açım bu. Sadece maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm. Hatta bazen maçı yazarım. Olabilecek şeyleri vs. Evde de kalın bir dosyam vardır, bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını, oyun sistemlerini. Bu tarz hazırlıklarım var.

"TOPLANTILARIMIZ ÇOK UZUN SÜRÜYOR"

-Her gün toplantılar yapıyoruz, bazı konulara kafa yoruyoruz. Toplantılarımız çok uzun sürüyor. Hocamız neler istediğini aktarıyor, sahaya çıkıyoruz ve bunlarla alakalı pratikler yapıyoruz. Sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah almaya devam ederiz. Bizim için önemli olan şu; her maç sahaya çıktığın zaman bazen her şey istediğin gibi olmuyor. Bir oyuncu pas hatası yapıyor, gol kaçırıyorsun ya da gol yiyorsun vs. 90 dakika boyunca o enerjiyi sırtında ve arkanda hissettiğin zaman daha özgüvenli oluyorsun. Bir sabırsızlık var, istek var, arzu var, beklenti var. Ama bazı şeyler de kolay elde edilmiyor. O yüzden bir şeyi elde ettiğindeki sevinç çok büyük oluyor. Zorluğu başardığın zaman zorluğun seviyesi ve düzeyi eğer yüksekse o hazzı ve mutluluğu da o zorluk seviyesi yaşatıyor. Beraber olmamız lazım.

ALANYASPOR MAÇINA DEĞİNDİ

-Çok kritik bir maça gittik; Alanyaspor maçı. Çok şükür galibiyetle ayrıldık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bizim için rakiplerimiz tabii ki de önemli ama odak noktasının orada olmasının kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizim için önemli olan önümüzdeki maç ve o maçı sağlıklı, başarılı bir şekilde geçebilmek, kazanabilmek. Buna odaklıyız. Anı iyi yaşarsan, o anı iyi geçersen sonu güzel olabilecek bir yolda gidiyor olabiliyorsun. Dolayısıyla biz, şu ana ve bundan sonraki maçlara her zaman bu yaklaşımla, bu bakış açısıyla bakıyoruz. İnşallah bu düşüncemiz, yaptıklarımız, çalışmalarımız pazar günü güzel bir sonuçla ve taraftarlarımızla beraber sağlıklı bir sonuçla biter ve güzel, mutlu bir şekilde ayrılırız. Ama tabii sonrasında da devam etmemiz gerekiyor.

