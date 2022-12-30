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Altay Kazımcan Karataş'ın taksidini bekliyor

Altay'da mevcut kadroyu korumak için futbolculara ödeme yapmak zorunda olan ve kaynak arayışlarını sürdüren yönetim, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'tan gelecek ikinci ödeme taksidini dört gözle bekliyor.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:40
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Altay Galatasaray'ın taksidini bekliyor

Altay Kazımcan Karataş'ın taksidini bekliyor
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Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağıyla mücadele eden Altay'da mevcut kadroyu korumak için futbolculara ödeme yapmak zorunda olan ve kaynak arayışlarını sürdüren yönetim, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'tan gelecek ikinci ödeme taksidini dört gözle bekliyor. Siyah-beyazlıların, 20 milyon TL bonservis ücreti karşılığında sarı-kırmızı kulübe gönderilen Kazımcan'ın satışından ilk etapta 10 milyon TL aldığı öğrenildi. Galatasaray 'ın ikinci taksit olarak İzmir temsilcisine yarın 10 milyon TL daha ödeme yapacağı belirtildi.

ALTAY İHTARNAME'Yİ ÖDEYECEK

Galatasaray'dan gelecek parayla öncelikle kulübe ihtarname gönderen Tolga ve Naderi'nin taksitlerini yatırmayı planlayan kurmaylar, bir miktar ödeme yapılan Björkander ve ödeme bekleyen Paixao'nun da alacaklarını yatırmak zorunda. Ödemeleri yapılmaması halinde bu futbolcuların 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılmama tehlikesi bulunuyor. ​Altay'da altyapıdan yetişen ve sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan genç orta saha oyuncusu Arda Gezer, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Arda, Antalya kamp kadrosuna dahil edilmedi. 20 yaşındaki merkez orta saha Arda, ilk yarıda 10 maçta forma giydi.

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