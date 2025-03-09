Altay İzmir'de 1461 Trabzon FK'ye mağlup oldu

Altay kendi evinde 1461 Trabzon FK'ye 2-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi Ankaraspor ve Karaköprü Belediyespor'un kazandığı haftada ligde kalma yolunda yara aldı.

ALTAY 0 1461 TRABZON FK 2

Hakemler: Hakan Ergin, Enes Berk Güçlü, Mustafa Soner Yüce

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Hikmet Çolak (Salih Oktay dk. 18), Yunus Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir, Onur Efe, Özgür Özkaya, Emre Tangeldi, Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu (Caner Baycan dk. 64), Murat Uluç, Deniz Kadah (Arda Gezer dk. 77)

1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Erhan Kara (Metehan Yılmaz dk. 41), Buğrahan Karslı, Hamza Özdemir, Sedat Dursun, Muhammed Sarıkaya, Eslem Öztürk, Mustafa Fettahoğlu, Ferhan Evren (Musa Caner Aktaş dk. 88), Enes Karakuş (Emirhan Zaman dk. 88), Süleyman Güneş (Muhammet Berkay Tekke dk. 87)

Goller: Süleyman Güneş (dk. 27, 79) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Deniz Kadah, Arda Gezer, Yunus Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya (Altay), Enes Karakuş, Metehan Yılmaz, Sedat Dursun, Hamza Özdemir (1461 Trabzon FK)