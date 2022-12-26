Şoke eden karar! Altay ligden çekildi

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak yaratılamayacak durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camia ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1.5 yıl sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz.

Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."