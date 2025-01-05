Altay'da Eski Bozkır Yasaları'nın derin izleri

Kazak hukuk sistemi, göçebe yaşam tarzının etkisiyle şekillenmiş ve nesiller boyunca evrildi. Bu sistem, adalet ve manevi değerlere dayalı olarak hanların otoritesini esas alarak toplumsal düzeni sağladı. Kazak Hanlığı yasaları, toprak ihtilafları, cinayet tazminatları ve kişisel onur davaları gibi konuları kapsayan kapsamlı bir yapı sununuyor.

DÖRT BİYNİN YÖNETİM SİSTEMİ

Altay bölgesindeki Kazaklar, 18. yüzyılda Alp Sultan’ın oğlu Ögeday’yi lider olarak seçerek özgün bir yönetim modeli geliştirdi. 1836’dan itibaren, yönetim dört biy ve bir Goon arasında paylaşıldı. Bu yapı, geleneksel Kazak hukuku ile Şeriat ilkelerini harmanladı.

ÖNE ÇIKAN MADDELER

Kanun, misafirperverliği, kadın haklarını ve mülkiyet düzenini önemseyen bir anlayışa sahipti. Örneğin, cinayet durumunda maddi tazminat önceliklidir; erkek için 200, kadın için 100 at ödenirdi. Ayrıca, kadınların mirasta hak sahibi olduğu bir sistem öngörüyor.