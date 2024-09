Altay’ın forma hasreti sona eriyor. Adeta isyan etti

Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır formaya hasretine son veriyor. En son geçen sezon Newport County karşısında oynanan FA Cup mücadelesinde forma giyen Altay, Barnsley karşısında sahada olacak. Manchester United forması ile ikinci resmi maçına çıkacak Altay, daha fazla forma giymek istediğini belirterek, kulübeye mahkum kalmasına isyan etti.

Her zaman sıkı çalıştığını ve forma şansı beklediğini belirten Altay, "Geçen yıl uzun bir süre şans bulamadım, sadece bir maç oynadım. Ve bu benim kişiliğim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir ve bu hayatta her şey değişebilir” şeklinde konuştu.

Daha fazla forma şansı beklediğini ifade eden Altay sözlerine şöyle devam etti:

"Her maça hazır olmanız gerekiyor çünkü yıl içinde çok sayıda maçımız var ve ne yaptığınızın bir önemi yok," diye ekledi. "Kötü oynayabilirsiniz, bitti. İyi oynayabilirsiniz, bitti. Bir sonraki adım, bir sonraki adım, her zaman bir sonraki adım. Ben böyle düşünüyorum ve her zaman çok çalışacağım.

Altay, şans bulması durumunda elinden gelenin en iyisini yapacağını sözlerine ekledi.