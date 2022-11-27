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Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu

Göztepe-Altay maçında Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına vurmuştu. Kalecinin durumu belli oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 22:01
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Altay'ın Göztepe ile oynadığı maçta kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu

Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan yabancı madde nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.

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Hapse atmıyorsun. Atsan bile besliyorsun
27.11.2022 22:53
Böyle çapulcuları çalışma kampına gönderip yıllarca çalıştıracaksın. Şimdi çalışma kampı insanlığa aykırı derler. peki bunlar insan mı? Kalecinin başına sopa vurmak nedir?  
 
Trenci
27.11.2022 22:15
N oldu 62.20 spor suçları cezası? İbretlik ceza verilecek, bir daha stada sokulmayacak, cezasını demir parmaklıklar ardında çekecek, takım elbise ile savcının karșısına dikilip iyi halden çıkmayacak.  
 
Zühre akman
27.11.2022 22:07
Atılan yabancı cisim değil işaret fişeği bazuka gibi yakın mesafe fılatmış onu nasıl içeri sokmuşstanıda güvenlikten geçerken izin verenlerde yargılanmalı  
 
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