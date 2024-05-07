Altı ay önce siyaseti bırakmıştı şimdi ülkesinin başına geçti

Pazar gecesi destekçilerinin karşısına geçip onlara hitap eden yeni Panama Devlet Başkanı Mulino'nun ilk sözleri "Bunu asla hayal etmemiştim" oldu.

Oldukça çalkantılı bir seçim sonrasında ilan edilen ön sonuçlara göre Panama halkı Mulino'yu, ülkesinin politik gerilimini azaltmak, tarihi göç sorununu çözmek ve zorlu ekonomik koşulları düzeltmek için için başa geçirmiş durumda.

64 yaşındaki Mulino son olarak 2009-2014 aralığında Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin güvenlik bakanı olarak görev yapmıştı.

Ancak daha sonra Martinelli, para aklama suçundan mahkum edilmesi nedeniyle seçilme hakkını kaybetti. Mulino onun yerine geçti ve bütün anayasal itirazlara kulak tıkayarak seçimlere katıldı. Pazar günkü başkanlık seçimininin ön sonuçlarına göre Mulino, oyların %35'ini alarak ve en yakın rakibine dokuz puan fark atarak kazandı.

Mulino'nun seçim kampanyasındaki en büyük destekçisi eski başkan Martinelli oldu ve eski liderin popülaritesinden fazlasıyla yararlandı.

1989-1994 arasında Noriega'nın devrilmesiyle Panama'da askeri cunta rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Devlet Başkanı Guillermo Endara'nın yönetiminde, dışişleri bakanı olarak görev yapan Mulino, sonra o yönetimin uluslararası politikasından sorumlu bakanlığı görevini üstlendi.

Mulino, politikada her zaman aktif oldu ve on yıldan fazla bir süre boyunca Martinelli''nin en sadık destekçilerinden oldu. Mulino, Martinelli hükümetinde içişleri, adalet bakanlıklarının yanında bir süre de Panama Kamu Güvenliği Ofisi'nin başında bulundu.

Mulino, o dönemdeki en büyük başarısı olarak Kolombiya sınırında, komşu ülkenin narko-gerillaları tarafından işgal altında tutulan ormanlık Darien Geçidi'nin kurtarılmasını gösteriyor.

Devlet başkanı olarak, geçen yıl yarım milyondan fazla insanın geçtiği Darien Ormanlarından göç akınını durdurma sözü verse de uzmanlar bunun uygulanamaz olduğunu düşünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçimlerden sonra, göçü kontrol altına almanın ülkelerin ortak hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Mulino'yu kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Blinken, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Panama ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve demokratik yönetim ve kapsayıcı ekonomik refah gibi ortak hedeflerimizi ilerletmeyi dört gözle bekliyorum. Panama ile kapsayıcı, sürdürülebilir ekonomik büyüme, vatandaş güvenliğini güçlendirme ve Darien Geçidi üzerindeki düzensiz göçü engelleme gibi ortak hedeflerimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Panamalı siyasi analist Rodrigo Noriega seçimden önce Associated Press'e verdiği bir demeçte "Sosyal protestoları kontrol etmede oldukça sert ve onun hakkında çok fazla bilinmeyen var" diye konuşmuştu.