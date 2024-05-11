Yasa dışı göçmen akını durdurulabilecek mi. Dünyanın gözü kulağı Darien Geçidi'ne çevrildi

Giuseppe Loprete, en kısa zamanda Panama’nın yeni başkanı Mulino ve ekibiyle bir araya geleceğini söyledi. Yaptığı açıklamada Panama’daki göç hareketliliğinin durdurulması gerektiğinin altını çizen Loprete “İnsanlar birçok nedenden dolayı göç ediyor ve çoğu zaman hiç de güvenli ve yasal olmayan yollara başvurmak zorunda kalıyorlar. Yasal yollar erişilebilir olmadığında, göçmenler kandırılarak suç şebekelerine, insan tacirlerine ve tehlikeli rotalara yönelme riskiyle karşı karşıya kalıyor” diye konuştu.

Mulino’nun göçmen meselesinde önemli bir figür olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Loprete “Yasa dışı göçmenlerin Panama’daki tehlikeli yolları seçmesi tahmin edebileceği üzere başka seçeneklerinin olmamasından kaynaklanıyor. İnsanların ülkelerini terk etmeye iten faktörler devam ettiği müddetçe de göç meselesinin çözülmesi mümkün değil. Her zaman bir yolunu bulacaklardır. Karadaki yolları kapatsak bu sefer Kolombiya'dan Panama'ya uzanan tehlikeli deniz yollarını tercih edeceklerinden şüphem yok. Dolayısıyla Mulino’nun halkına tekrardan umut olması çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Panama’nın yeni başkanı Mulino Perşembe günü yerel bir radyoya verdiği mülakatta Loprete’nin sözlerine benzer olarak göç akışını durdurma fikrinin fiziksel bir engelden ziyade felsefi olduğunun altını çizmişti.

Panama’nın önemli güvenlik uzmanlarından Julio Alonso “Gerçekçi olmak gerekirse Mulino'nun konu hakkında başarıya ulaşabileceği bir planının olup olmadığını bilmiyorum. Köklü değişiklikler yaşanmazsa bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değil” diye konuştu. Alonso sözlerine “Darien rotasının göçmenler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında yeteri kadar bilgimiz var. Göçmenlerin takip ettiği rotayı adım adım biliyoruz. Bu bilgilere sahip olan da sadece biz değiliz. Ülkedeki pek çok tecavüzcü, katil de bu rotadan haberdar. Ve savunmasız insanları orada bulacaklarını biliyorlar” diye devam etti.

Alonso, Panama’nın alacağı kararların tek başına bir işe yaramayacağını belirttikten sonra “Kolombiya ve diğer ülkelerle çok fazla işbirliği ve koordinasyon sağlanmadığı sürece başarıya ulaşılması hayal” diye konuştu.

Amerika kıtasındaki göç hareketliliği hakkında uzman Adam Isacson da “Panama sınırdaş ülkelerle işbirliği yapmadan göç sorununu çözemez. Bu yapıldığında bile Panama hükümetinin önünde çok uzun bir sürecin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.