30 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Asya'nın kurtarılma anı kamerada

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suriyeli Asya'nın mucize kurtuluşu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin 'Nasılsın' sorusuna Asya'nın, 'Ağabey dizim çok ağrıyor' yanıtını verdiği duyuldu.

SURİYELİ ASYA, 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Trabzon'dan Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, merkezde yıkılan 6 katlı binanın altında kalan Suriyeli Asya'yı 30'uncu saatte kurtardı.

Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asya'nın mucize kurtuluşu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekiplerin 'Nasılsın' sorusuna Asya'nın, 'Ağabey dizim çok ağrıyor' yanıtını verdiği duyuldu.

MUCİZE KURTULUŞ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü Gaziantep’te, arama-kurtarma çalışmalarının 35’inci saatinde, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 2 kişi sağ kurtarıldı.

Bölge halkı ve arama-kurtarma ekipleri tarafından alkışlarla çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayanlar, soğuk havaya rağmen çalışmaları takip ederek, bir an olsun bölgeden gitmedi. Ekipler, iş makineleriyle molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altını dinleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)