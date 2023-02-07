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30 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Asya'nın kurtarılma anı kamerada

Trabzon'dan Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, merkezde yıkılan 6 katlı binanın altında kalan Asya'yı 30'uncu saatte kurtardı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:00
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Altı katlı binanın altından 30 saat sonra çıkarılan Asyanın o anları kamerada

30 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Asya'nın kurtarılma anı kamerada
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Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suriyeli Asya'nın mucize kurtuluşu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin 'Nasılsın' sorusuna Asya'nın, 'Ağabey dizim çok ağrıyor' yanıtını verdiği duyuldu.

SURİYELİ ASYA, 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI 

Trabzon'dan Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, merkezde yıkılan 6 katlı binanın altında kalan Suriyeli Asya'yı 30'uncu saatte kurtardı.

Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asya'nın mucize kurtuluşu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekiplerin 'Nasılsın' sorusuna Asya'nın, 'Ağabey dizim çok ağrıyor' yanıtını verdiği duyuldu.

MUCİZE KURTULUŞ 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü Gaziantep’te, arama-kurtarma çalışmalarının 35’inci saatinde, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 2 kişi sağ kurtarıldı.

Bölge halkı ve arama-kurtarma ekipleri tarafından alkışlarla çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayanlar, soğuk havaya rağmen çalışmaları takip ederek, bir an olsun bölgeden gitmedi. Ekipler, iş makineleriyle molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altını dinleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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