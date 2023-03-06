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  • Altılı Masa yola devam edince Saray danışmanları üst üste panik mesajları attı. Sosyal medyada yorum yağdı

Altılı Masa yola devam edince Saray danışmanları üst üste panik mesajları attı. Sosyal medyada yorum yağdı

Altılı Masa'nın yoluna devam etmesinin ardından Saray danışmanları üst üste tweetler attı. Danışmanların tweetleri sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:47
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Altılı Masa yola devam dedi. Saray danışmanları üst üste panik mesajları attı. Yorum yağdı

Altılı Masa yola devam edince Saray danışmanları üst üste panik mesajları attı. Sosyal medyada yorum yağdı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önermesi, Saray'da panik başlattı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının bugün açıklanması beklenirken, Akşener, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Yavaş ve İmamoğlu'nun ismini önerdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'in önerisine karşı çıktı.

Uçum sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar."

AYHAN OGAN DA KARŞI ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan da, Uçum'a benzer bir paylaşımda bulunarak, Akşener'in teklifini "Anayasaya aykırı" olarak niteledi.

Ogan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü,daha güçlü,cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur.
Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır.
Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.

SARAY'DA PANİK BAŞLADI YORUMLARI

Akşener'in önerisine Saray'dan gelen tepkiler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatandaşlar, "Halkın gücü böyle Anayasayı hatırlatıyor" yorumunda bulundu.

Bir vatandaş ise, "Anayasa olduğunu hatırladınız yani" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, "Anayasa olduğunu şimdi hatırladınız herhalde" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı danışmanlarına gelen yorumlar ise şöyle:

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