Altılı Masa'dan cezbedici vaatler

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu.

6'LI MASANIN VAATLERİ AÇIKLANDI

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel maddeler yer aldı. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, KYK ödemelerinin kolaylaştırılması, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi yer alıyor.

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplandı. Toplantı öncesinde hazırlanan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" kitapçığı salondakilere dağıtıldı.

6'LI MASANIN VAATLERİ NELER?

-Kanal İstanbul projesinin iptal edilecek.

-Kur Korumalı Mevduatı kapatılacak.

-Yabancılara konut almaları ya da döviz getirmeleri karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasına son verilecek

-Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp, yangın söndürme uçağı alınacak.

Seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel vaatler de dikkat çekti. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi de yer alıyor.

İşte gençlere özel maddelerden bazıları:

- Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.

- Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek amacıyla özel sektörle birlikte 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız.

- KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayacağız

- Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurt dışına çıkışta harç almayacağız.

- KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız.

- KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacak, ödemeler devam ederken işsiz kalanlar için ödemeleri erteleyecek, aylık taksit ödemelerini, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

- İsteyen öğrencilerin KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışarak kısa sürede ve hayatlarına olan olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek biçimde ödemelerine imkân sağlayacağız.

- İstihdamı artırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz.

- Parlamentoda, yerel yönetimlerde, siyasi partilerin karar mekanizmalarında ve kamu kurumlarının özellikle orta ve üst yönetim kademesinde genç temsilini artıracağız.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracağız.

- Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız

- Gençlere yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek ve destekleyeceğiz.

- Gençlerin çalışma hayatı ile erken yaşta tanışmasını sağlayacak iş modelleri geliştireceğiz.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Programlarından, zorunlu hizmetlerini Türkiye'de tamamlamaları koşuluyla, yurtdışında yaşayan ya da öğrenim gören Türk vatandaşı gençlerin de yararlanabilmesini sağlayacağız.

- Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız.

- Üniversite seçme sınavlarının, "Öğretmenlik Mesleği" ile ilgili tercihlerinde taban puanı sınırlaması getirecek, taban puanı arz ve talebe göre dinamik bir biçimde belirleyecek ve nitelik açısından kontrolü sağlayacağız.