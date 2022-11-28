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Altılı Masa'nın tarihi toplantısı başladı

Altılı Masa'nın hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği öneri tamamlandı. Liderler, Ankara'da Bilkent Otel'de bir araya geldi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:59
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Altılı Masa'nın tarihi toplantısı başladı

Altılı Masa'nın tarihi toplantısı başladı
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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Ankara Bilkent Otel’de Altılı Masa'nın hazırladığı anayasa taslağının duyurulacağı toplantı başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği Altılı Masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısı için Ankara’da bir araya geldi.

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