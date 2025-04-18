Altılı masayı gündeme taşıdı! Özgür Özel: Dersimizi aldık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün Gazetesi’nden Semra Kardeşoğlu'na verdiği röportajda, Türkiye’deki siyasal gelişmeleri masaya yatırdı.

CHP lideri, 19 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon için bir kez daha “bir darbe girişimi” olarak adlandırıp, süreci “darbe püskürtüldü ama bastırılmadı” sözleriyle özetledi. Özel ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ile başlayan sürece değinerek erdiği "Birinci hedef sandığa kavuşmak" yorumunda bulundu. Özel, "Altılı masa sürecinden geçen seçimden alınan ders var" sözleriyle dikkat çekti.

Röportajın en dikkat çeken bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:

"Açık söylemek gerekirse Tayyip Erdoğan amacına ulaşırsa ortada ne DEM ne Zafer ne CHP ne de İYİ Parti kalır, hatta AK Parti ile MHP'deki siyasetçilerin de bir önemi kalmayacak. Çünkü demokratik siyaset ortadan kalkınca hiçbir şey kalmayacak."

"SEÇİMİ ANLAMSIZ KILMAYA ÇALIŞAN..."

Özgür Özel, iktidarın seçimi ve sandığı anlamsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Birinci hedef sandığa kavuşmak. Çünkü sandığı, seçimi anlamsız kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

Yerel seçimlerin ardından ortaya çıkan iradenin yok sayılmasının tehlikelerine dikkat çeken Özel, "Bu gözü dönmüşlüğün elinden sandığı kurtarıp bir seçim yapabilmek" gerektiğini söyledi.

CHP lideri, 19 Mart’taki süreci yalnızca CHP’nin değil, "otokrasiye karşı demokrasi" diyen tüm muhalefet güçlerinin birlikte püskürttüğünü belirterek, "Bütün muhalefet birlikte olmak zorundayız. Sonra da demokrasinin yeniden inşası lazım" dedi.

"SANDIK GELİNCE MÜMKÜN OLACAK"

Ancak darbenin tamamen bastırıldığını söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Özel, "Darbecilerin elinde hala çok fazla yetki, kurum ve güç var. Bastırılması ancak demokratik bir sandığın önümüze geldiği gün mümkün olacak" diye konuştu.

"DEMOKRATİK SİYASET ORTADAN KALKINCA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"

"Parlamenter sisteme dönüş konusunda yeterli vurgu yapmadığınıza dair eleştiriler var" şeklindeki soru için Özel şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masa sürecinden geçen seçimden alınan ders var. Halk "Tütün para etmiyor, pamuk para etmiyor, işsizim diyor, öğrenci ümidimi kestim yurt dışına gideceğim" sen tüm sorulara "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" diyorsun. Bu deneyim hafızamızda. Ülkenin yaşadığı temel meselelerinde yan yana gelen, çözüm üreten noktada olmalıyız. Dediğim gibi en önemli başlıklardan biri de sandığın önümüze gelmesi."

"BAHÇELİ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORSA GÖRÜŞÜRÜZ"

"Bahçeli, "İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı, sahici delillerle dosyaya ilave edilmeli" dedi. Bahçeli’ye bu sözleri söyleten nedir? Gelen bu güçlü tepki mi?" sorusuna Özgür Özel şöyle yanıt verdi: