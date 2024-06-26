Altın biriktirenlere kötü haber. Bakanlık kararı ile yasak geliyor

Düzenleme: Kaynak: Halktv
Altın biriktirenlere kötü haber. Bakanlık kararı ile yasak geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi ile birlikte altına getirilen ithalat kotası çok eleştirilmişti. İddiaya göre Temmuz ayı ile birlikte altım yatırımcısını doğrudan etkileyecek bir takım yasaklar daha gelecek.

Altında kota uygulamasının ardından bakanlık kararıyla altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni bir uygulamaya gidileceği belirtiliyor.

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BAKAN ŞİMŞEK YASAKLARIN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilen tepkilerin artması üzerine ifadelerini sertleştirerek "Altına yönelik biz bir kota uygulaması yaptık. .Tabi ki çıkar çevreleri bundan memnun değiller... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede bulunmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin yararına? Vatandaşlarımızın tercihlerine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin yararına ve yatırıma, üretime, istihdama ve ağırlıklı olarak da ihracata dönüştüreceğiz" sözlerini kullanmış yeni kısıtlamaların da işaretini vermişti.

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TEMMUZ AYINDA YENİ YASAKLAR YOLDA

Kuyumculuk sektöründen alınana kulis bilgilerine göre, önümüzdeki yaz aylarında altında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

31 Mar Yerel Seçimleri sonrasında dolar kurunda yaşanan yatay seyir, altın fiyatlarını tamamen ons ile uyumlu hale getirmiş, ilerleyen aylarda yükselişe geçmesi beklenen altına dair talepleri şimdiden kısıtlamak için hazırlıklar başladı.

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Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında ekonomi yönetiminin bu yaz 22 ayarlık gram altın üretimini tamamen durdurmaya hazırlandığını söylemiş, bu kararın alınması halinde yasak sürecinin sonraki dönemlerde 24 ayarlık 1 gram altınlara da sıçrayabileceğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da bazı basılı altın gruplarına üretim yasağı gelmişti.

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