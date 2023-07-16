Altın bugün ne kadar? 16 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 16 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 16 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 16 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Son haftalardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları anlık olarak yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi.

16 TEMMUZ PAZAR GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.644,12 TL

Gram altın satış: 1.644,65 TL

16 TEMMUZ PAZAR ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.657,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.722,00 TL

16 TEMMUZ PAZAR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.599,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 10.843,00 TL

16 TEMMUZ PAZAR YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.300,00 TL

Yarım altın satış: 5.446,00 TL

16 TEMMUZ PAZAR 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.500,36 TL

22 ayar bilezik satış: 1.594,33 TL

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